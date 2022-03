Regnbuen til debat: Lgbt-spørgsmål splitter USA

I den amerikanske delstat Texas vil den republikanske guvernør Greg Abbott beordre delstatens børneforsorgsmyndigheder til at efterforske forældre, der lader deres transkønnede børn gennemgå kønskorrigerende behandling, for børnemishandling. Initiativet behandles lige nu i en domstol, men delstatens største børnehospital har allerede nu sat hormonbehandlinger for transkønnede børn i bero.