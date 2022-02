Regnvand og mudder dræber mindst 24 mennesker i Ecuador

Ecuadors hovedstad, Quito, er blevet ramt af de værste oversvømmelser i knap to årtier. Mindst 24 er døde.

Mindst 24 mennesker er omkommet i et jordskred i Ecuadors hovedstad, Quito. 12 andre er savnet.

Det oplyser borgmester Santiago Guarderas.

Redningsarbejdere er i færd med at gennemsøge hjem og gader, der er dækket i mudder efter de værste oversvømmelser i næsten to årtier.

Et voldsomt regnvejr mandag aften lokal tid forårsagede en ophobning af vand i en slugt nær arbejderkvartererne La Gasca og La Comuna. Det sendte mudder og sten ned over boliger og påvirkede elforsyningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Ecuadors katastrofemyndigheder er 48 mennesker kommet til skade.

- Vi så denne enorme, sorte flod, der slæbte alt med sig, og vi var nødt til at klatre opad for at undslippe, siger en beboer ved navn Alba Cotacachi.

Hun evakuerede sine to små døtre fra deres hjem.

- Vi leder efter de forsvundne, siger hun.

Videooptagelser viser en mand, som kæmper for at slippe væk fra det mudrede vand, der strømmer ned ad en gade med huse.

Vidner fortæller, at manden blev fejet væk af vandmasserne, mens beboere skreg om hjælp.

Andre videoer viser en massiv strøm af vand, der fejer træer, biler, containere og endda elmaster væk, mens personer bliver reddet væk fra det mudrede vand af naboer.

/ritzau/Reuters