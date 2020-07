Rejsende til Sydney skal betale for påkrævet hotelophold

Indrejsende til Sydney i Australien vil blive afkrævet næsten 14.000 kroner for 14 dages påtvungen karantæne.

Indrejsende til Sydney i Australien vil fra 18. juli blive afkrævet tusindvis af dollar for deres tvungne karantæneophold på et hotel.

Det oplyser regeringen i delstaten New South Wales søndag, skriver avisen The Sydney Morning Herald.

Hidtil har delstaten betalt udgifterne for de to ugers ophold på et hotel, som er karantænekravet for alle, der ankommer med fly til Sydney.

Tiltaget skal stoppe spredning af coronavirus.

Den samlede regning er nået op over 50 millioner australske dollar.

- Personer med bopæl i Australien har fået masser af tid til at vende tilbage, og vi føler, at det kun er rimeligt, at de betaler en del af udgifterne til deres hotelophold, siger Gladys Berejiklian, der er premierminister i New South Wales.

Både udenlandske og australske statsborgere, som ankommer fra udlandet til Sydney, skal fra lørdag næste uge betale 3000 australske dollar for deres ophold på et hotel. Det svarer til cirka 13.800 danske kroner.

