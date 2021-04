Rejserestriktioner i Frankrig ophæves den 3. maj

Regeringen håber, at barer og restauranter kan genåbne med udeservering i midten af maj.

De franske myndigheder ventes den 3. maj at ophæve rejserestriktioner, der blev indført for at dæmme op for udbredelsen af covid-19. Det oplyser en talsmand for regeringen efter et regeringsmøde onsdag.

Regeringstalsmanden Gabriel Attal siger også, at præsident Emmanuel Macrons administration håber, at barer og restauranter kan genåbne med udeservering i midten af maj.

- Men den 3. maj gælder det ophævelsen af rejserestriktioner, siger han.

/ritzau/AFP