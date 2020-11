Rekordbrande hærger Amazonas og kendt sydamerikansk vådområde

Både i Amazonas og Pantanal har der været flere brande i 2020 end i 2019. Skovdrift har skylden, mener WWF.

Et rekordhøjt antal brande har den seneste måned hærget regnskoven Amazonas og vådområdet Pantanal i Sydamerika.

Det nationale brasilianske rumforskningsinstitut har således registreret 17.326 brande i Amazonas i oktober. Det er dobbelt så mange som samme måned sidste år.

Satellitbilleder har i alt dokumenteret op mod 100.000 brande i de første ti måneder af 2020 - mere end i hele sidste år.

Eksperter og ngo'er har peget på den politik, som føres af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, som en af hovedårsagerne til det stigende antal brande.

Bolsonaro er skeptisk over for klimaforandringer og støtter yderligere skovdrift og landbrug i naturområderne.

Nogle brande skyldes forsøg på at klargøre græsområder til kvægbesætninger.

Praksissen er fortsat, på trods af at der blev indført et 120 dage langt forbud mod den form for brande i juli.

- Skovrydningen er blevet intensiveret de seneste år, mens advarsler fra forskere er blevet ignoreret. Skovrydning og brande går hånd i hånd, siger Mariana Napolitano, leder af vidensprogrammet i WWF Verdensnaturfonden i Brasilien.

Amazonas-regnskoven er et af verdens mest mangfoldige økosystemer.

Også Pantanal, som ligger mere sydligt og breder sig over Brasiliens grænser til Paraguay og Bolivia, byder på et af verdens mest artsrige plante- og dyreliv.

I alt næsten 3000 brande blev registreret i Pantanal i oktober. Det er en ny månedsrekord, siden man begyndte at registrere tallene i 1998.

Omkring 23 procent af vådområdet menes at være gået op i flammer i år.

Der har i alt været 21.115 brande dette år i Pantanal, hvilket er over dobbelt så mange som i hele 2019.

