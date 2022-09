Rekordhøje elpriser antænder debat om atomkraftens fremtid i Sverige

Blå blok går til valg på mere atomkraft i Sverige. I Barsebäckværkets baghave foretrækker en pensionist atomkraft frem for "myriade af vindmøller" på Øresund.

Et smutkast fra et lille beboelsesområde fyldt med prægtige villaer ud til Øresund ligger et nedlagt atomkraftværk, som engang fik følelserne i kog hos danskerne: Barsebäckværket.

Det er lukket og slukket - og har været det siden 2005.