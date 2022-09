Aldrig før i Italiens historie har så få vælgere afgivet deres stemme til et valg, som de gjorde søndag.

Rekordlav deltagelse kaster en skygge over Italiens valg

Rekord få vælgere stemte ved søndagens parlamentsvalg i Italien.

Kun 64 procent af de stemmeberettigede italienere afgav deres stemme.

Det er markant færre end de 74 procent, der stemte ved det seneste valg i 2018, og en rekordlav valgdeltagelse i landet, der ellers historisk set har haft en stærk vælgeropbakning.

Valgdeltagelsen for fire år siden var den laveste siden Anden Verdenskrig.

Foreløbige resultater viser, at Giorgia Melonis Italiens Brødre står til omkring 26 procent af stemmerne mod blot fire procent i 2018.

Modsat Meloni fik hendes allierede Matteo Salvini fra Lega et katastrofalt valg. Hans parti står således kun til at få ni procent af stemmerne mod 17 procent for fire år siden.

Imens ser Silvio Berlusconis Forza Italia ud til at få opbakning fra omkring otte procent af vælgerne.

Det efterlader højrefløjskoalitionen med i alt 43 procent af stemmerne og dermed et flertal i parlamentet.

Højrefløjen udnyttede til fulde Italiens valglov, der gavner partier, som indgår aftaler forud for selve valghandlingen.

Omvendt lykkedes det ikke centrum-venstre-partierne at indgå partnerskaber inden søndagens valg. Så selv om de ifølge de foreløbige resultater har vundet flere stemmer end de konservative, er de endt med langt færre mandater.

Det Demokratiske Parti (PD) står til 19 procent af stemmerne, den venstreorienterede Femstjernebevægelse til 16 procent og Sammen For Fremtiden til lige over 7 procent.

- Det her er en trist aften for landet, sagde Debora Serracchiani fra PD på valgaftenen.

- Højrefløjen har flertallet i parlamentet, men ikke i landet.

Giorgia Meloni, der er leder af Italiens Brødre, ligner et godt bud på Italiens næste premierminister og den første kvindelige af slagsen.

Natten til mandag sagde hun i sin sejrstale, at det italienske folk har givet deres opbakning til en regering med hendes parti i spidsen.

/ritzau/Reuters