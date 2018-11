Rekordmange dør af overdoser i USA

Omkring 200 mennesker døde dagligt sidste år af overdoser, viser ny amerikansk rapport

Antallet af dødsfald som følge af narkotikaoverdoser nåede rekordhøjde sidste år, hvor der døde omkring 200 mennesker dagligt. Det viser en rapport fra de amerikanske narkotikamyndigheder, DEA.

Foreløbige opgørelser viser, at over 72.000 mennesker døde i 2017 af overdoser.

Det store antal skyldes navnligt et rekordhøjt antal dødstilfælde i forbindelse med opioider, der er stærkt vanedannende stoffer udvundet af opium.

I en opgørelse over truslerne fra narkotika, som DEA offentliggjorde fredag, er det stadig heroin, fentanyl og andre opioider, der er den største trussel i nationen.

Men embedsmænd fra de føderale myndigheder frygter, at metamfetamin og kokain bliver anvendt langt flere steder end tidligere.

DEA udtrykker også bekymring for, at mange udnytter lovgivningen for hash til at smugle cannabis ind på markeder og til steder, hvor det ikke er tilladt.

Præsident Donald Trump udråbte problemet med stoffer som national krise i USA. Han lovede i sidste uge en kraftig indsats mod narkotikaenes svøbe.

Fatale overdoser steg over hele landet mellem 2015 og 2016. I det nordøstlige USA var stigningen på næsten 25 procent. I den sydlige del af landet var det godt 22 procent.

Det meste af den heroin, der sælges i USA, bliver smuglet ind fra Mexico. De største mængder heroin beslaglægges af myndighederne ved den mexicanske grænse.

Sidste år vurderede myndighederne, at mere end to millioner amerikanere er afhængige af stærke piller.

/ritzau/AP