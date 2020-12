Rekordmange journalister meldes anholdt under pandemien

Autoritære ledere har forsøgt at kontrollere omtalen af pandemien ved at anholde journalister, siger rapport.

Et rekordhøjt antal journalister er blevet fængslet i 2020, hvor regeringer har slået ned på dækningen af coronapandemien eller forsøgt at undertrykke meldinger om civil uro.

Det viser en ny rapport fra den uafhængige organisation Committee to Protect Journalists (CPJ), der arbejder for pressefrihed.

Frem til 1. december var mindst 274 journalister blevet fængslet i år. Det er det højeste antal, siden CPJ, der er baseret i New York City, begyndte at indsamle data i begyndelsen af 1990'erne.

Sidste år var antallet af fængslede journalister 250.

Ifølge rapporten har årsagen til de mange anholdelser i år især været protester og politiske spændinger. De fleste anholdelser har fundet sted i Kina, Tyrkiet, Egypten og Saudi-Arabien.

Samtidig har autoritære ledere midt i coronapandemien forsøgt at kontrollere omtalen ved at anholde journalister. Mindst to journalister er døde efter at være blevet smittet med virusset, mens de var i forvaring, konkluderer rapporten.

- Det er chokerende og afskyeligt, at vi ser et rekordhøjt antal journalister blive fængslet midt i en global pandemi, udtaler CPJ's administrerende direktør, Joel Simon, i en erklæring.

Ifølge rapporten fra CPJ er manglende global ledelse og demokratiske værdier - og især angreb på medierne fra den amerikanske præsident, Donald Trump - skyld i, at autoritære personer har fundet det passende at slå ned på journalister i deres egne lande.

På verdensplan er 34 journalister i år blevet fængslet for "falske nyheder" sammenlignet med 31 sidste år, konkluderer rapporten.

- Det er præsident Trumps pressefrihedsarv, at et rekordhøjt antal journalister er fængslet over hele verden, udtaler Joel Simon.

Ingen journalister sad fængslet i USA den 1. december, men i løbet af 2020 er i alt 110 journalister i USA blevet anholdt eller sigtet - de fleste af dem mens de dækkede demonstrationer mod politivold, viser CPJ-rapporten.

