Rekordmange migranter krydsede mandag Den Engelske Kanal

Ifølge briterne gør Frankrig ikke nok for at forhindre migranter i at sætte kurs mod Storbritannien.

Efter tre dage med dårligt vejr krydsede migranter mandag igen Den Engelske Kanal fra det nordlige Frankrig til Storbritannien.

Rekordmange begav sig ud på den farefulde færd og krydsede kanalen.

Det viser tal fra det britiske forsvarsministerium.

Myndigheder registrerede 1295 migranter, der tog den farlige tur i små både, mandag. Den tidligere rekord for en enkelt dag, siden opgørelserne begyndte i 2018, var 1185, som blev registreret 11. november 2021.

Den fortsatte migrantstrøm over kanalen giver den britiske regering hovedpine. Den har lovet strammere grænsekontrol efter bruddet med EU.

Spændingerne er stigende mellem Storbritannien og Frankrig. Den britiske regering anklager Frankrig for ikke at gøre nok for at stoppe migranter i at begive sig ud på turen.

I år er det hidtil blevet registreret, at omkring 22.670 migranter har krydset kanalen fra Frankrig til Storbritannien. På samme tidspunkt i 2021 var registreret lidt over halvt så mange - cirka 12.500.

Sidste år bragte britiske myndigheder i alt 28.526 personer i land, som havde krydset kanalen.

Det var rekordmange på et år. Og det tyder på, at rekorden bliver slået igen i år. Siden opgørelserne begyndte i 2018, er rekorden blevet slået hvert år, skriver BBC.

Grupper, som hjælper migranter i den franske havneby Calais, siger, at gode vejrforhold sandsynligvis er forklaringen bag de rekordmange personer, som mandag krydsede kanalen.

De tre foregående dage krydsede ingen personer kanalen på grund af dårligt vejr ifølge BBC.

Farvandet i Den Engelske Kanal er farligt, og det er ikke uset, at migranter mister livet på turen, som ofte foregår i små både.

I november sidste år mistede 27 personer livet, da en båd sank.

Den kontroversielle britiske plan om at sende asylansøgere til det afrikanske land Rwanda har ifølge regeringen rod i migrantstrømmen over kanalen.

Den britiske regering ønsker at sende asylansøgere til Rwanda for at stikke en kæp i hjulet for de menneskesmuglere, som hjælper migranterne over Den Engelske Kanal.

/ritzau/AFP