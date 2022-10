I år har 151.582 migranter sat livet på spil ved at krydse Darien-junglen, som forbinder Panama og Colombia.

Rekordmange migranter krydser farlig jungle i håb om at nå USA

Et rekordhøjt antal migranter har vovet sig gennem den farlige jungle mellem Panama og Colombia i år.

Det viser nye tal mandag.

Tal fra Panamas migrationsmyndigheder (SNM) viser således, at 151.582 migranter har taget turen gennem Darien-junglen, som forbinder Panama og Colombia, mellem januar og september.

Blandt dem er 21.570 mindreårige.

Hele sidste år tog 133.726 migranter turen gennem junglen fra Colombia til Panama. Panamanske myndigheder vurderer, at tallet i år kan have rundet 160.000 i løbet af de første dage af oktober.

De fleste migranter flygter fra fattigdom og vold og med et håb om at nå til USA. Langt størstedelen kommer fra Venezuela.

- Der har allerede været et hidtil uset antal venezuelanere, der har sat deres liv på spil ved at krydse den tætte jungle mellem Syd- og Mellemamerika, siger lederen af Den Internationale Organisation for Migranter i Panama, Giuseppe Loprete.

