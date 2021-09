Rekordmange partier kan give politisk turbulens i Island

Når Island går til stemmeurnerne lørdag for at vælge et nyt parlament, kan det resultere i en regering med fire-fem partier.

Meningsmålinger viser, at ni partier vil blive valgt ind i Islands parlament, Altinget. Det vil i så fald være det højeste antal partier nogensinde.

Det kommer højst sandsynligt også til at betyde, at statsminister Katrín Jakobsdóttirs nuværende regering ikke kan fortsætte i sin nuværende form.

De mange partier i Altinget kan give fornyet turbulens i Island, der før det sidste valg i 2017 var til valg fem gange i løbet af ti år.

Det siger professor i statskundskab Olafur Hardarson.

- Vi er ikke vant til at have fire eller fem partier sammen i en koalition. Mange mennesker mener, at sådanne koalitioner vil blive meget ustabile, siger han.

Den koalition, der nu har overlevet i fire år, består af tre vidt forskellige partier: det konservative Selvstændighedspartiet, midterpartiet Fremskridtspartiet samt Venstrepartiet – De grønne (VG), der ledes af Katrín Jakobsdóttir.

Efter lørdagens valg vil der være 15 mulige regeringskoalitioner, spår en prognose fra avisen Morgunblaðið.

- Der er ikke et klart alternativ til denne regering. Hvis den falder, og de ikke kan fortsætte, kan det være hvem som helst, der danner en ny koalition, siger politisk analytiker Eirikur Bergmann fra Bifröst Universitet.

Jakobsdóttir risikerer at blive skubbet af pinden af den nuværende finansminister, Bjarni Benediktsson.

Han leder det konservative Selvstændighedspartiet, der ser ud til bevare sin position som Islands største parti. Benediktsson var statsminister i ti måneder i 2017.

Ud over hans parti kan også Fremskridtspartiet, der ledes af tidligere statsminister Sigurdur Ingi Jóhannsson, blive en vigtig brik, når der skal sammensættes en ny regering.

De første resultater ventes at komme kort tid efter, at valgstederne lukker klokken 22.00 lokal tid (midnat dansk tid).

De endelige resultater og mandatfordelingen ventes klar søndag.

/ritzau/AFP