Svenske politikere står nærmest i kø for at love strengere straffe for bandekriminalitet, der giver utryghed i landet. 22-årig går ikke ud alene om aftenen.

Uden for den ene indgang til shoppingcentret Emporia i Malmø ligger et par halvvisne blomster og nogle slukkede lys henslængt ude i siden.

Ellers er der ikke mange tegn på, at et skyderi i centret for to en halv uge siden kostede en mand - en bandeleder - livet og sårede en tilfældig kvinde.