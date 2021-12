Rekordmange skydevåden konfiskeret i USA's lufthavne i 2021

I år har sikkerhedspersonale konfiskeret rekordmange skydevåben i amerikanske lufthavne.

I alt er der konfiskeret flere end 5700 skydevåden. Det er det højeste antal nogensinde på et enkelt år.

Det oplyser Transportation Security Administration (TSA), der står for sikkerheden i lufthavnene.

Mandag fortæller David Pekoske, der chef for TSA, journalister ved en pressebriefing, at den tidligere rekord var fra 2019 og lå på omkring 4400 skydevåden.

Ifølge Pekoske afspejler stigningen, at der er flere amerikanere, der bærer våben.

Flypassagerer har lov til at transportere et afladt skydevåben i et fly. Men kun i bagage der er tjekket ind.

- Det er en ret dyr fejl at begå, siger David Pekoske.

/ritzau/Reuters