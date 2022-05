Rekordmange var tvunget på flugt i eget land sidste år

Det er for eksempel konflikter og naturkatastrofer, der tvinger mennesker til at flygte fra deres hjem.

Der blev registreret rekordmange internt fordrevne på verdensplan sidste år.

Omkring 59,1 million mennesker var sidste år tvunget til at finde et andet sted i hjemlandet at opholde sig end i eget hjem.

Det viser en ny rapport fra ngo'erne IDMC, som overvåger verdens internt fordrevne, og norske Flyktninghjelpen.

I 2021 blev der registreret 38 millioner nye internt fordrevne. Heraf har mange været tvunget til at flygte igen og igen i løbet af året.

Det er det næsthøjeste antal af nye internt fordrevne på et år over de seneste ti år. Rekorden for et år blev sat i 2020, hvor særligt naturkatastrofer sendte mennesker på flugt.

For 2022 er forventningen, at der globalt set vil være endnu flere internt fordrevne end de rekordmange 59,1 million registreret i 2021.

Det er særligt krigen i Ukraine, der gør, at tallene ventes at stige endnu mere.

Mere end otte millioner mennesker er, siden krigen brød ud 24. februar, blevet tvunget til at flygte fra et sted til et andet i det krigsramte land.

Samtidig er over seks millioner borgere flygtet fra landet, som før krigen havde omkring 44 millioner indbyggere.

- 2022 ser dyster ud, siger direktør for IMDC Alexandra Bilak.

/ritzau/AFP