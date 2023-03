Rekordmange viser modstand mod Netanyahus retsreformer

Hundredtusinder af israelere demonstrerer lørdag aften for at vise deres modstand mod de ændringer i retsvæsnet, som premierminister Benjamin Netanyahu og hans stærkt konservative regering har planer om at gennemføre.

Det er den tiende lørdag i træk, at der er store protester mod de planlagte reformer.

Demonstrationerne har fundet sted lørdag efter lørdag siden nytår. Og der er ikke tegn på, at de er ved at stilne af.

I nogle byer er der rekordmange deltagere, blandt andet i kystbyen Tel Aviv, hvor der ifølge israelske medier er 200.000 mennesker på gaden.

Her ankom politifolk på heste for at sprede demonstranter, der havde blokeret byens vigtigste hovedvej, skriver avisen Haaretz.

I Haifa i det nordlige Israel deltager omkring 50.000 mennesker i demonstrationerne.

Også i Jerusalem, Beersheba, Eilat og flere andre byer er der store protester.

Arrangørerne bag demonstrationerne vurderer, at omkring en halv million mennesker demonstrerer lørdag i hele Israel. Det er mere end hver tyvende af de godt ni millioner indbyggere i Israel.

Hvis antallet er korrekt, vil det være de største demonstrationer i Israels historie, skriver Haaretz.

Den stærkt omstridte reform vil give det israelske parlament bemyndigelse til at omgøre domme i højesteretten.

Desuden får landets regering mulighed for at udpege højesteretsdommere.

Kritikerne frygter, at den planlagte reform vil føre til, at retsvæsnet i Israel mister sin politiske uafhængighed. Og at det israelske demokrati i værste fald bliver erstattet af et autoritært styre.

Tidligere på ugen udtalte præsident Isaac Herzog sig for første gang offentligt om den planlagte reform.

Han kaldte regeringens plan forkert, undertrykkende og ikke mindst undergravende for Israels demokrati.

I Israel har præsidenten ikke konkret politisk magt, og præsidentposten er ceremoniel.

/ritzau/dpa