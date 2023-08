Rekordregnvejr rammer Beijing efter ekstreme hedebølger

Efter at have døjet med rekordhøje temperaturer i løbet af sommeren fortsætter vejret i Beijing, Kinas hovedstad, med at slå rekorder.

To tyfoner har allerede ramt den kinesiske millionby, som i disse dage ifølge mediet BBC forbereder sig på en tredje.

De voldsomme storme har medbragt regnvejr af en hidtil uset mængde i Beijing.

Faktisk har det ikke regnet så meget, siden optegnelserne begyndte for 140 år siden.

Det oplyser Beijings meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Den maksimale mængde regn, som er faldet i løbet af stormen, var på 744,8 millimeter i Wangjiayuan-bassinet i Changping, oplyser vejrtjenesten.

Til sammenligning har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark været på 746 millimeter i perioden 1981-2010 ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Mindst 11 personer er døde, og 13 personer er savnede i forbindelse med de kinesiske storme, skriver BBC.

De 22 millioner indbyggere i Beijing har knap nok haft tid til at komme sig over det varme vejr, som ramte byen tidligere på sommeren.

Ifølge de kinesiske myndigheder har landet været ramt af flere hedebølger, der både har været mere intense og er ankommet hurtigere end normalt, skriver mediet CNN.

En tyfon er en orkan. Betegnelsen bruges som regel om kraftige storme, der opstår i den nordvestlige del af Stillehavet.

Tyfonen Doksuri har siden slutningen af sidste uge resulteret i voldsomme mængder nedbør og stærk blæst i Kina.

Det er den kraftigste storm, som har ramt det kinesiske fastland, siden tyfonen Saomai hærgede Kina i 2006. Det viser en opgørelse baseret på foreløbige vejrdata fra CNN's vejrtjeneste.

Mandag udsendte myndighederne den mest alvorlige advarsel om kraftig regn i ni distrikter i Beijing. Derudover blev der i resten af landet udsendt mindst 95 advarsler om farligt vejr.

