Rekordsalg i Norge af elbiler - men ikke nok ladestationer

Sidste år blev der solgt over 60.000 elbiler i Norge, men de sidste tre måneder er salget gået tilbage for de eldrevne køretøjer.

Forklaringen synes at være, at udbygningen af ladestationer går for langsomt, rapporterer NRK.

42,4 procent af alle biler solgt i Norge i 2019 var elbiler. Det sætter Norge i en liga for sig selv, når det gælder at skifte brændselsdrevne biler ud med elbiler.

Men nu brydes den opadgående kurve for solgte elbiler over det meste af landet.

- Der er nok flere grunde til det, men af grundene kan være, at udbygningen af ladeinfrastruktur ikke sker hurtigt nok, siger Innu Berge fra Elbilforeningen.

Sveinung Rotevatn, der er viceminister for klima og miljø siger, at han ikke er urolig.

- Det vil altid være sådan, at der er udsving i salget af elbiler, men det er samtidig sådan, at der i fjor blev solgt flere elbiler end diesel- og benzinbiler. Der er ingen andre lande end Norge, som er i nærheden af det, siger han.

Det er navnlig i det nordlige Norge, hvor det kniber med at følge med, når det gælder opstillingen af ladestationer og de såkaldte hurtigladestationer.

Elbilforeningen mener, at den norske regering må tage flere konkrete initiativer for at kunne følge med, når det gælder ladestationer.

/ritzau/