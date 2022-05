Rekordstor gruppe skal undersøge krigsforbrydelser i Ukraine

Den Internationale Straffedomstol (ICC) har tirsdag sendt 42 repræsentanter til Ukraine for at undersøge mulige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Det oplyser ICC's chefanklager, Karim Khan, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han oplyser samtidig, at der er tale om en rekordstor gruppe.

- Det her er den største enkeltstående udsending af folk fra mit kontor, siden det blev etableret, siger Karim Khan i en udtalelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland indledte en invasion af Ukraine i de tidlige morgentimer 24. februar.

Allerede i begyndelsen af marts bekræftede ICC, at domstolen havde iværksat en efterforskning af potentielle krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.

Russiske styrker mistænkes for at have dræbt tusindvis af civile under krigen.

Blandt andet menes de at stå bag en voldsom massakre i den ukrainske by Butja. Her skal de have slået hundredvis af civile ihjel.

- Der findes ikke den forbrydelse, som de ikke har begået. De har skudt og dræbt alle, der gik i deres vej. De har skudt kvinder og familier foran deres huse, sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i begyndelsen af april.

Også den danske statsminister, Mette Frederiksen, reagerede dengang på billederne fra Butja, der ligger ikke langt fra hovedstaden Kyiv.

- Du har sikkert ligesom jeg set billederne fra Butja i Ukraine. Drab på civile. Billeder, jeg altid vil huske. Putins forbrydelser er hjerteskærende, brutale og må aldrig blive glemt, skrev hun på Facebook den 3. april.

Rusland selv afviser at stå bag massakren i Butja eller generelt at være gået efter civile mål.

ICC blev etableret i 1998 og har hovedsæde i Haag i Holland.

Den er den første permanente internationale domstol, der efterforsker og dømmer folk anklaget for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

/ritzau/AFP