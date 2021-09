Rekordstort antal nordmænd brevstemmer til stortingsvalg

Et rekordstort antal nordmænd har forhåndsstemt forud for mandagens valg til Stortinget.

- Valgaftenen kan blive kort i år, konstaterer Johan Giertsen fra analysefirmaet Polls of Polls.

Tirsdag er der registreret 1.074.825 forhåndsstemmer, og det er aldrig set før. Det kan presse andelen af forhåndsstemmer ved valget op over 50 procent.

Forhåndsstemmer er det, som i Danmark kendes som brevstemmer.

Valget i Norge kan ende med, at den borgerlige regering - under statsminister Erna Solbergs ledelse - må vige til fordel for en regering ledet af Arbeiderpartiet, viser målinger.

- En af grundene til, at mange flere forhåndsstemmer, er, at det er blevet meget mere tilgængeligt, siger valgforsker Bernt Aardal.

I alle kommuner er der gjort lokaler klar til, at man kan afgive sin stemme tidligere. Mange har desuden forhåndsstemt for ikke at risikere at blive smittet med covid-19, tror han.

Der kan stemmes på forhånd indtil fredag, og optællingen af disse stemmer kan gå i gang allerede søndag ifølge den norske valglov.

Dermed kan disse stemmer indgå i en prognose fra Valgdirektoratet, der offentliggøres, når valglokalerne lukkes mandag.

/ritzau/NTB