Rekordvarm juni måned overskrider kritisk klimagrænse

I de første 11 dage af juni blev der globalt målt de højeste temperaturer, der er registreret på denne tid af året.

Desuden er det første gang, at den globale overfladetemperatur har oversteget det førindustrielle niveau med mere end 1,5 grader i juni.

Det skriver EU's klimatjeneste, Copernicus, i en pressemeddelelse.

Selv om det er første gang, denne grænse overskrides i juni, er det ikke første gang, at den globale gennemsnitlige temperaturstigning har været over 1,5 grader.

Tærsklen blev ifølge Copernicus første gang overskredet i løbet af december 2015 og siden flere gange i 2016 og 2020.

Den såkaldte Parisaftale fra 2015 har et mål om begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2 grader og helst ikke mere end 1,5 grader. Det vil ellers resultere i uoprettelige skader på naturen.

At den globale temperatur for en stund har overskredet aftalens mål, betyder ikke, at tærsklen endegyldigt er overskredet. Det kræver stigninger i temperaturerne over flere år, ikke korte perioder som dage eller måneder.

Samantha Burgess, der er vicedirektør i Copernicus, siger i pressemeddelelsen, at klimaovervågning er vigtigere end nogensinde før.

- Verden har netop oplevet den varmeste begyndelse af juni nogensinde efter en maj måned, der var under 0,1 grader køligere end den varmeste maj måned.

- Overvågning af vores klima er vigtigere end nogensinde i forhold til at afgøre, hvor ofte og hvor længe stigninger i de globale temperaturer overskrider 1,5 grader, lyder det.

