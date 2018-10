Religiøst råd og nabo roser Saudi-Arabien efter journalistdrab

Kongefamilien i Saudi-Arabien roses af religiøst råd og naboer for fyringer efter drab på journalist.

I Saudi-Arabien er fem embedsfolk blevet fyret, efter landets kongefamilie natten til lørdag skiftede forklaring og erkendte, at journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt i "et slagsmål" på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul.

Med fyringerne har kongen ifølge landets øverste religiøse råd, også kaldet rådet for de mest lærde, "opnået retfærdighed og lighed i overensstemmelse med islamisk lov".

Det oplyser rådet i en udtalelse til landets statslige nyhedsbureau SPA.

Også nabostaten De Forenede Arabiske Emirater har gennem sit statslige nyhedsbureau udsendt en erklæring.

Her roser nabolandet den saudiske håndtering af drabet på journalisten.

Jamal Khashoggi, der var en kendt kritiker af kongefamilien i Saudi-Arabien, ankom til konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han blev 11 timer senere meldt savnet.

Saudi-Arabien hævdede først at have beviser for, at han havde forladt konsulatet.

Natten til lørdag erklærede en anklager fra Saudi-Arabien, at journalisten alligevel ikke var gået fra konsulatet.

I stedet fandt man, at han var død i en slåskamp med ansatte på konsulatet.

Vicechefen for efterretningstjenesten i Saudi-Arabien er blevet afskediget i forbindelse med sagen.

Det samme er Saud al-Qahtani, der er blandt kronprins Mohammed bin Salmans øverste rådgivere.

Landets konge har beordret, at der nedsættes en komité med kronprinsen i spidsen, som skal omstrukturere landets efterretningstjeneste.

/ritzau/Reuters