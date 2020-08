Repræsentanternes Hus godkender milliardtilskud til postvæsen

Det republikansk-dominerede Senat er afvisende over for at styrke postvæsnet økonomisk op til præsidentvalget.

De to kamre i Kongressen i USA er uenige om, hvorvidt det amerikanske postvæsen skal tilføres flere økonomiske midler op til præsidentvalget 3. november.

Her ventes millioner af vælgere at brevstemme som en konsekvens af coronapandemien.

Dermed er alles øjne rettet mod postvæsenet, der står med ansvaret for at levere de mange millioner brevstemmer til tiden.

I Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne sidder på flertallet, blev et forslag om at tilføre postvæsenet 25 milliarder dollar i nødfinansiering lørdag stemt igennem.

Men forslaget spås ikke mange chancer for at få grønt lys i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Flertalslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, siger efter afstemningen i Repræsentanternes Hus, at det er helt udelukket, at Senatet vil godkende forslaget.

Postvæsenet, United States Postal Service, advarede tidligere i august flere delstater om, at der er brug for mere tid til at optælle brevstemmerne fra præsidentvalget i november.

Postvæsenet mener, at en betydelig andel af brevstemmerne ikke vil nå at komme frem til vælgerne og tilbage til optælling og dermed potentielt ikke kommer til at tælle med.

Det er den situation, som Demokraterne med forslaget om nødfinansieringen forsøger at forhindre.

Præsident Donald Trump har tidligere sagt, at han er imod at støtte postvæsenet med flere penge. Trump har ved flere tilfælde udtalt sig imod brevstemmer og sagt, at anvendelsen af brevstemmer fører til valgsvindel.

Fredag gentog han påstanden, og sagde, at det kan vare uger eller endda måneder, før det endelige resultat af præsidentvalget 3. november foreligger.

