Repræsentanternes Hus stemmer aftale om gældsloftet igennem

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA stemmer onsdag for at godkende en aftale om at suspendere det amerikanske gældsloft.

Afstemningen finder sted, kun fem dage inden at USA risikerer at gå i betalingsstandsning.

314 stemte for aftalen, mens 117 stemte imod.

For at blive til virkelighed skal aftalen dog også stemmes igennem i Senatet, inden præsident Joe Biden kan underskrive aftalen og gøre den til lov. Demokraterne har flertal i Senatet.

Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har flertal, har altså sagt ja til at suspendere USA's gældsloft, der er på 31.400 milliarder dollar frem til 1. januar 2025.

Bliver loven til virkelighed, betyder det, at der ikke er et gældsloft, når de amerikanske politikere skal i valgkamp frem mod præsidentvalget i 2024.

Aftalen er et kompromis mellem Biden og formanden for Repræsentanternes Hus, republikanske Kevin McCarthy.

Republikanerne har et smal flertal på 222 mod 213 i Huset.

71 republikanere stemte imod aftalen. Det ville sædvanligvis have været nok til at blokere for loven, men 165 demokrater stemte for, og aftalen går derfor videre til Senatet.

En del af aftalen er også, at der skal lægges låg på det offentlige forbrug de kommende to år, hurtigere godkendelsen af visse energiprojekter, at man tager ubrugte coronamidler tilbage og krav til arbejde for at være berettiget til fødevarehjælp.

De mest højreorienterede republikanere er imod aftalen, fordi de ikke mener, at der skæres nok i det offentlige forbrug.

Progressive demokrater er imod aftalen af flere årsager. En af dem er, at der stilles nye krav til at få adgang til flere føderale programmer til hjælp for fattige.

Joe Biden glæder sig over, at Repræsentanternes Hus har stemt aftalen og opfordrer Senatet til at "stemme den igennem så hurtigt som muligt", så han kan underskrive og gøre det til lov.

- Denne aftale er gode nyheder for det amerikanske folk og den amerikanske økonomi, siger præsidenten i en udtalelse fra Det Hvide Hus.

/ritzau/Reuters