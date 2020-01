Repræsentanternes Hus stemmer for at begrænse Trumps krigsmagt

Lovforslaget indebærer, at Trump fremover skal anmode Kongressen om tilladelse til nye krigshandlinger i Iran.

Som en reprimande til Donald Trump har Repræsentanternes Hus i USA stemt for at begrænse præsidentens muligheder for at udføre nye militære handlinger mod Iran.

Lovforslaget blev godkendt med stemmerne 224 for og 194 imod i det demokratisk-styrede kammer, hvor tre republikanere stemte for.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Ifølge avisen har det til formål at forhindre Donald Trump i at bruge militær magt mod Iran. Medmindre at det er for at forsvare USA, skal præsidenten således fremover spørge Kongressen om lov til nye operationer i Iran.

Men inden da skal forslaget sendes videre til Senatet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er forslagets skæbne i Senatet uvis. Republikanerne sidder på 53 af de 100 pladser og stemmer sjældent imod præsidenten.

Men samtidig har mindst to republikanske senatorer - Rand Paul og Mike Lee - udtrykt deres støtte til forslaget.

Det ikke-bindende lovforslag er først og fremmest symbolsk og kræver heller ikke præsidentens underskrift.

Det er formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, der har taget initiativ til forslaget.

Det sker, fordi hun mener, at USA's drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani den 3. januar i Bagdad var provokerende og ude af proportioner.

Selv om forslaget ikke er bindende, insisterer Pelosi på, at det fortsat er vigtigt.

Hun siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Trump "må nedtrappe og forhindre yderligere vold".

- USA og verden har ikke råd til en krig, siger hun.

/ritzau/