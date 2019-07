Repræsentanternes Hus stemmer imod rigsretssag mod Trump

Demokrat må opgive en rigsretssag mod Donald Trump efter præsidentens tweets mod kvindelige kongresmedlemmer.

Repræsentanternes Hus i USA har stemt for at opgive en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump, for nu.

Med stemmerne 332 mod 95 var der overvejende flertal for at opgive en resolution, der skulle lede til en rigsretssag mod Trump.

Manden bag resolutionen, demokratiske Al Green, have angiveligt set sit snit til at udnytte en voksende kritik af USA's præsident efter hans seneste Twitter-angreb mod kvindelige kongresmedlemmer.

Det er tredje gang, at Green må opgive at få en rigsretssag igennem mod Trump.

Imens er det første gang, at Green får en resolution afvist, mens Demokraterne har flertal i Repræsentanters Hus.

Donald Trump fejrede afgørelsen på Twitter ved at skrive:

- Dette er måske det mest åndssvage og tidskrævende projekt, jeg nogensinde har skullet arbejde på.

- Det burde aldrig blive tilladt at gøre mod en amerikansk præsident igen.

/ritzau/Reuters