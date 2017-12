Regelrod udløser ny afstemning om republikansk skattereform

En afstemning i Repræsentanternes Hus om stor skattereform må tages om på grund af brud på budgetregler.

Medlemmerne af Repræsentanternes Hus i USA stemte tirsdag for den første store skattereform i tre årtier i USA.

Forslaget blev vedtaget med 227 stemmer for, mens 203 stemte imod. 12 republikanere stemte imod.

Reformen skal godkendes i begge Kongressens kamre. Det var planlagt, at lovforslaget skulle sendes til afstemning i Senatet kort efter afstemningen i Repræsentanternes Hus.

Demokraterne i Senatet formåede dog efter tirsdagens afstemning at stikke en foreløbig kæp i hjulet for Republikanerne.

Partiet har således nedlagt protest mod tre punkter i skatteudspillet, som angiveligt strider mod Senatets budgetregler.

Derfor skal Repræsentanternes Hus stemme om en revideret udgave af reformen, hvor de tre punkter er fjernet, tidligt onsdag morgen amerikansk tid.

Det oplyser Republikanernes formand i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy.

Flere fremtrædende demokrater mener, at fejlen er et bevis på, at lovforslaget ikke er gennemtænkt.

- I desperation efter at forsyne deres milliardærvenner og bidragydere med skattelettelser har vores republikanske kolleger glemt at overholde reglerne i Senatet, siger senatorerne Bernie Sanders og Ron Wyden i en fælles erklæring.

Hvis skattereformen får grønt lys i begge Kongressens kamre, kan det med Donald Trumps underskrift blive lov umiddelbart efter.

Republikanerne har i Senatet har et spinkelt flertal med 52 mod 48.

Derfor har USA's vicepræsident, Mike Pence, udskudt et planlagt besøg i Israel og Egypten til januar.

Pence vil nemlig kunne blive den afgørende stemme i Senatet, hvis en afstemning om lovforslaget ender uafgjort.

Reformen lægger op til at beskære både selskabsskatten og indkomstskatten. Den er blevet kritiseret for primært at tilgodese de rige.

Det er præsident Donald Trumps sidste mulighed for at få gennemført en væsentlig lov i sit første år i Det Hvide Hus.

/ritzau/AP