Et forslag om at hæve aldersgrænsen for køb af halvautomatiske våben får næppe tilstrækkelig støtte i Senatet.

Repræsentanternes Hus vil hæve alderen for våbenkøb til 21 år

Repræsentanternes Hus i USA har onsdag vedtaget en række stramninger af våbenlovgivningen, herunder et forslag om at hæve minimumsalderen for køb af halvautomatiske våben fra 18 til 21 år.

Det sker som reaktion på en nylig bølge af fatale masseskyderier på tværs af landet.

Det rapporterer NBC News.

Lovpakken blev vedtaget med 223 stemmer for og 204 imod i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal. Fem republikanere stemte for. Det samme gjorde samtlige demokrater med undtagelse af to.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pakken sendes nu videre til Kongressens andet kammer, Senatet. Det er for tiden delt ligeligt mellem Demokraterne og Republikanerne med 50 sæder til hver.

Det er på forhånd ventet, at de foreslåede våbenstramninger ikke vil opnå tilstrækkelig opbakning i Senatet.

Lovpakken, der har fået navnet Protecting Our Kids Act, er udarbejdet af Demokraterne og er et forsøg på at illustrere partiets vision for den amerikanske våbenlovgivning.

Samtidig er den et forsøg på at presse republikanerne, der er imod at skærpe våbenloven.

- Hvorfor? Hvorfor vil nogen være imod at hæve aldersgrænsen, så teenagere ikke kan få fat i AK-47-geværer?, spørger formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, ifølge NBC News.

- De (republikanerne, red.) siger, at det handler om psykiske problemer.

- Andre lande har udfordringer med folk med psykiske problemer, men andre lande har ikke en våbenepidemi, tilføjer hun.

Forud for onsdagens afstemning sendte republikanske ledere i Repræsentanternes Hus en mail til deres partifæller, hvori de opfordrede dem til at stemme nej.

I mailen beskriver de lovpakken som "loven om forfatningsstridige våbenbegrænsninger".

I USA er retten til at bære våben en forfatningssikret ret.

Forlaget om våbenstramninger kommer i kølvandet på flere blodige masseskyderier i blandt andet Buffalo i New York og Uvalde i Texas.

/ritzau/