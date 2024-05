Repræsentanternes Hus vil udvide definitionen af antisemitisme

Repræsentanternes Hus i USA vil indlemme en række udtalelser om Israel under den juridiske definition af antisemitisme.

Huset har onsdag stemt for en lovpakke, som kriminaliserer en række udsagn om den jødiske stat i Mellemøsten.

Hvis lovforslaget bliver en realitet, vil det tvinge USA's undervisningsministerium til at overtage definitionen på antisemitisme fra den jødiske organisation International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra).

Ifølge Ihra er det antisemitisk, hvis man "nægter det jødiske folk dets ret til selvbestemmelse" ved for eksempel at "påstå, at staten Israels eksistens er en racistisk bestræbelse".

Lovforslag i USA skal både vedtages i Repræsentanternes Hus og Senatet, inden det kan formaliseres ved at blive underskrevet af landets præsident, Joe Biden.

Det er endnu ikke blevet vedtaget af Senatet.

Lovforslaget er blevet stillet, efter at der på amerikanske universiteter har været tiltagende demonstrationer mod krigen i Gazastriben, som ligger mellem Israel, Egypten og Middelhavet.

Flere end 35.000 mennesker har mistet livet i krigen. Det har fået demonstranter og sågar nogle lande til at beskylde Israel for at bedrive folkedrab på det palæstinensiske folk i Gazastriben.

Demonstrationerne har udfordret universiteterne, der forsøger at finde balancen mellem at tillade dets elever at ytre sig og at tage klager over antisemitiske udtalelser alvorligt.

Republikanske Mike Lawler, der er valgt til Repræsentanternes Hus i New York, stemte for forslaget og takker jødiske organisationer for at sige "nok er nok".

- Jeg er taknemmelig for den tværpartiske støtte til Loven for Opmærksomhed til Antisemitisme og for den støtte, den har fået fra en bred vifte af jødiske organisationer, siger Lawler i en udtalelse.

Demokratiske Jerry Nadler, som også er valgt i New York, er bekymret for lovgivning, som han mener, rammer for bredt.

- Ytringer, som er kritiske over for Israel, udgør ikke ulovlig diskrimination. Lovteksten rammer for bredt, siger han.

/ritzau/AFP