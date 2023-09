Republikaner erklærer sig skyldig i sag om valgindblanding i Georgia

Scott Hall, som var en republikansk valgobservatør, erklærer sig skyldig for forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget i den amerikanske delstat Georgia i 2020.

Det viser en video fra retssagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hall er en ud af 19 personer - heriblandt den tidligere præsident Donald Trump - der er blevet tiltalt i sagen om valgindblanding i Georgia.

Han er den første, som har erklæret sig skyldig.

Den tidligere valgobservatør har indgået en aftale med anklagerne, der giver ham fem års betinget fængsel samt en bøde på 5000 dollar, som svarer til lidt over 32.000 kroner.

Hall skal desuden vidne mod andre tiltalte i sagen.

Konkret var han tiltalt for at ville begå valgsvindel i amtet Coffee County i samarbejde med Sidney Powell, der er Trumps tidligere advokat.

Powell har nægtet sig skyldig.

Sagen om valgindblanding i Georgia handler om Trump og andres påståede bestræbelser på at få ændret valgresultatet i delstaten, da Joe Biden blev erklæret vinder af valget i 2020.

Donald Trump siger, at han er udsat for en heksejagt og politisk forfølgelse.

Han har erklæret sig ikke-skyldig i sagen.

Tidligere på måneden offentliggjorde en dommer i Georgia en rapport, som viste, at en storjury anbefalede, at der også skulle indledes straffesager mod tre republikanske senatorer og en række andre af Donald Trumps allierede.

I alt havde storjuryen anbefalet, at 39 personer skulle retsforfølges, da Trump og 18 andre blev tiltalt.

Den særlige storjury mente blandt andet, at Georgias to daværende senatorer, Kelly Loeffler og David Perdue, samt senator Lindsey Graham fra South Carolina, burde sættes på anklagebænken.

En storjury er i USA en gruppe af civile borgere, der har til opgave at undersøge, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

/ritzau/