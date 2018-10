Republikaner: FBI frifinder Kavanaugh for anklager om overgreb

FBI har ikke fundet noget, der får republikansk udvalgsformand til at skifte mening om Brett Kavanaugh.

Det amerikanske forbundspoliti (FBI) har ikke fundet noget, der kan underbygge anklager om, at Brett Kavanaugh, som er nomineret til at blive dommer ved USA's højesteret, har begået seksuelle overgreb.

Det er konklusionen fra Chuck Grassley, der er formand for Senatets retsudvalg og republikaner, efter at han har læst FBI's rapport om anklagerne. Kavanaugh benægter selv alle anklager.

Rapporten bliver ikke offentlig tilgængelig. Men Senatets medlemmer og udvalgte ansatte får lov at læse den - en ad gangen.

Senatets afstemning om godkendelse af Brett Kavanaugh blev udskudt, for at FBI kunne nå at undersøge anklagerne. Rapporten er blevet færdig torsdag. Den er allerede blevet centrum for en uenighed.

Demokraten Chris Coons har kritiseret rapporten. Han mener, den mangler vidneudsagn fra flere nøglepersoner.

Mange demokratiske senatorer har tydeligt erklæret, at de ikke mener, at Kavanaugh bør bliver dommer ved højesteret.

