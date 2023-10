Republikaner kræver afstemning om partifælles formandskab

Republikaneren Matt Gaetz har mandag lokal tid fremsat et forslag om at fjerne partifællen Kevin McCarthy som formand for Repræsentanternes Hus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Gaetz og andre republikanere på den yderste højrefløj er utilfredse med McCarthy, der for nylig indgik en aftale med Demokraterne om et midlertidigt budget.

- Det er i stigende omfang klart, hvem formanden for Repræsentanternes Hus arbejder for, og det er ikke republikanerne, sagde Gaetz tidligere mandag ifølge avisen The New York Times.

Det er uklart, om Gaetz får succes med sit foretagende. Republikanerne har et snævert flertal på 221 mod 212 i Repræsentanternes Hus.

Gaetz og hans omkring 20 tilhængere er ikke kommet med et bud på et alternativ til McCarthy.

Det midlertidige budget, som blev indgået på tværs af partiernes skillelinje, afværgede i sidste øjeblik en nedlukning af det amerikanske statsapparat.

Gaetz var en blandt flere republikanere, der i januar stemte imod at udpege McCarthy som formand for Repræsentanternes Hus.

Da han alligevel blev udpeget var det under forudsætning om at indføre en regelændring, således at ethvert medlem af Repræsentanternes Hus kan fremsætte et forslag om at afsætte formanden.

Ifølge The New York Times er det kun to gange tidligere i historien sket, at en formands position er blevet sendt til afstemning.

Det skete i 1910 og senest i 2015, da republikaneren Mark Meadows forgæves forsøgte at afsætte partifællen John A. Boehner.

McCarthy, som i sin tid blev valgt som formand efter 15. afstemningsrunder, har ifølge The New York Times to dage til at adressere forslaget.

The New York Times skriver, at det er uklart, hvorvidt Demokraterne vil stemme for eller imod McCarthy.

De kan potentielt bruge afstemningen til at kræve indrømmelser fra republikaneren i form af at få ham til at godkende, at der skal afholdes afstemninger om eksempelvis våbenloven eller indvandring.

