Republikaner truer med forsøg på at vælte formanden for Huset

Marjorie Taylor Greene, som hører til på Republikanernes højrefløj, truer med at forsøge at afsætte formanden for Repræsentanternes Hus, partifællen Mike Johnson.

Det siger hun fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed viser kampen mellem mere traditionelle konservative og Trump-støtter sig på ny hos Republikanerne.

Taylor Greene, der repræsenterer delstaten Georgia, siger til journalister, at Johnson har "forrådt det amerikanske folk" med en aftale, der skal sikre finansiering af en række føderale institutioner i USA.

Derfor vil hun igangsætte processen med at sætte hans post til afstemning.

Det er dog uklart, hvornår en afstemning rent faktisk vil finde sted.

Huset er på vej til at holde to ugers pause, og ifølge CNN siger republikanere, at hun vil bruge de to uger til at finde ud af, hvornår hun vil bringe forslaget om at få afsat formanden til afstemning.

Lovpakken om finansiering af offentlige institutioner blev stemt igennem i Repræsentanternes Hus kort inden Taylor Greenes udmelding.

Det skete med 286 stemmer for og 134 stemmer imod.

I september blev Mike Johnsons forgænger, Kevin McCarthy, væltet fra posten i kølvandet på en afstemning, hvor han gjorde sig afhængig af Demokraternes stemmer for at undgå en nedlukning.

Skal USA undgå en nedlukning af dele af det føderale regeringsapparat, skal også Senatet stemme for lovgivningen inden midnat natten til lørdag.

/ritzau/