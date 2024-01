Republikanere beskylder Hunter Biden for foragt for Kongressen

Repræsentanternes Hus i USA rykker onsdag tættere på at holde en afstemning om, hvorvidt præsident Joe Bidens søn Hunter har udvist foragt for Kongressen ved ikke at lade sig afhøre i en sag om sin far.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen har egentlig sit udgangspunkt i en række beskyldninger mod præsident Biden.

Republikanerne, som er Bidens politiske modstandere, har brugt deres flertal i Repræsentanternes Hus til at indlede en undersøgelse af, om der er grundlag for en rigsretssag mod Joe Biden.

Beskyldningerne lyder på, at Joe Biden og hans familie tjente fedt på de politiske beslutninger, han som vicepræsident førte ud i livet med præsident Barack Obama mellem 2009 og 2017.

I den forbindelse har Republikanerne stævnet Hunter Biden for at tvinge ham til at lade sig afhøre i underudvalg i Repræsentanternes Hus.

Republikanerne har yderligere insisteret på, at afhøringerne skal foregå bag lukkede døre.

Afhøringen skulle have fundet sted inden årsskiftet. Det blev dog ikke til noget, fordi Hunter Biden nægtede at lade sig afhøre bag lukkede døre.

Han har tilbudt at lade sig afhøre i offentlighedens skue. Det har Republikanerne derimod afvist.

Tvisten endte i et reelt mundhuggeri, da Hunter Biden pludselig dukkede op ved Kongressen i USA's forbundshovedstad, Washington D.C., onsdag.

Republikanske Nancy Mace, som er repræsentant for delstaten South Carolina, insinuerede, at præsidentsønnen må have noget at skjule.

- Du er ikke over loven.

- Hunter Biden, du er for bange til overhovedet at dukke op til en afhøring. Det er du stadigvæk i dag, sagde hun.

Demokraten Jared Moskowitz, som repræsenterer delstaten Florida, spurgte resten af kammeret, hvorfor det dog ikke vil høre fra Hunter Biden i en offentlig afhøring, når han nu var til stede i Repræsentanternes Hus.

- Vidnet har taget imod formandens invitation. Og så er han endda til stede.

- Lad os stemme om det. Lad os tage en afstemning. Hvem vil gerne høre fra Hunter lige nu, i dag?, lød det fra Moskowitz.

Hunter Biden skal torsdag møde for retten i millionbyen Los Angeles, hvor han er tiltalt for at have løjet om sine misbrugsproblemer, så han kunne købe et håndvåben.

Han er også tiltalt for at have betalt 1,4 millioner dollar (9,5 millioner kroner) for lidt i skat.

/ritzau/