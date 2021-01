Republikanere ønsker rigsretssag mod Trump udskudt til februar

Demokraterne bør vente lidt med at sætte gang i rigsretssag mod Donald Trump, mener republikanere.

Republikanerne i Senatet har torsdag lokal tid bedt Demokraterne om at udskyde rigsretssagen mod Donald Trump.

Den tidligere præsident står anklaget for at have opildnet til uroligheder ved Kongressen 6. januar, og flere demokrater mener, at han snarest muligt bør stilles til ansvar.

Repræsentanternes Hus vil måske allerede sende anklagerne videre til Senatet fredag, har nogle demokrater foreslået.

Men håbet fra Trumps parti er, at Demokraterne vil vente til 28. januar med at videresende anklagerne.

Herefter skal Trump have yderligere to uger til at forberede et forsvar i sagen, lyder det fra Republikanernes mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Trump fortjener en "fuldgyldig og fair" retssag, siger McConnell i en pressemeddelelse.

Demokraternes senatsleder, Chuck Schumer, har sent torsdag modtaget anmodningen.

- Vi vil gennemgå og diskutere den, siger han.

Med 50 pladser i Senatet til hvert parti har Demokraterne det mindst mulige flertal, da vicepræsident Kamala Harris har den afgørende stemme.

Ikke desto mindre er partiet afhængigt af at kunne samarbejde med Republikanerne for at få store dele af Bidens dagsorden igennem.

Skal Trump kendes skyldig i Senatet, kræver det, at to tredjedele stemmer for. Dermed skal mindst 17 republikanere stemme mod Trump.

/ritzau/Reuters