Republikanere vedtager sanktioner mod krigsforbryderdomstol

Det ene af USA's kongres' to kamre, Repræsentanternes Hus, har tirsdag vedtaget sanktioner mod Den Internationale Straffedomstol (ICC), også kendt som krigsforbryderdomstolen, på grund af ICC's arrestordre mod Israels premierminister.

I Repræsentanternes Hus stemte alle Republikanerne på nær to for forslaget. 42 demokrater stemte for forslaget, og det blev vedtaget med 247 ja-stemmer og 155 nej-stemmer.

Selv om sanktionerne er blevet vedtaget, bliver de formentlig aldrig til virkelighed.

I USA skal lovgivning nemlig også vedtages af det andet kammer i Kongressen, Senatet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her har Demokraterne sammen med en gruppe løsgængere flertal. Sanktionerne forventes end ikke at blive bragt til afstemning.

Skulle det mod forventning blive til virkelighed, vil det give indrejseforbud til en række embedsmænd fra ICC.

Det vil i så fald være embedsmænd, som spiller en rolle i sager straffesager mod statsborgere fra USA eller andre lande, som ikke er en del af ICC - heriblandt Israel.

De ville også få taget deres visa og få begrænset deres muligheder for at købe og sælge ejendom i USA.

USA skrev i 2000 under på Rom-statutten, men ændrede i 2002 holdning og oplyste, at man ikke havde tænkt sig at ratificere statutten i amerikansk lovgivning.

Rom-statutten er det juridiske dokument, som grundlagde ICC.

ICC's chefanklager, britiske Kharim Khan, udstedte i sidste måned en arrestordre på Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans forsvarsminister, Yoav Gallant.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har også anmodet om anholdelse af tre ledere for den væbnede bevægelse Hamas.

Khan sagde i den forbindelse, at han havde begrundet mistanke om, at de fem "kan holdes strafferetligt ansvarlige" for påståede krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Netanyahu har kaldt arrestordren "absurd" og sagt, at ICC uretfærdigt langer ud efter Israel.

Krigen i Gazastriben raser på ottende måned, efter at Hamas i oktober angreb Israel og ifølge en israelsk optælling dræbte omkring 1200 personer og bragte 251 tilbage til Gazastriben som gidsler.

Israels angreb mod Gazastriben har siden da kostet flere end 36.000 mennesker livet, viser optællingen fra de hamaskontrollerede myndigheder i Gazastriben.

/ritzau/Reuters