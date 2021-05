Republikanere vælger Trump-støtte ind i ledelse

Valget af Elise Stefanik ses som en yderligere styrkelse af Trumps indflydelse i Det Republikanske Parti.

Republikanerne i Repræsentanternes Hus har fredag valgt Elise Stefanik som afløser for den fyrede Liz Cheney.

Det skriver New York Times og andre amerikanske medier.

Cheney blev tidligere på ugen afsat fra sin post i Repræsentanternes Hus, hvor hun fungerede som en slags gruppeformand for Republikanerne.

Fyringen kom, efter at hun gennem længere tid har protesteret højlydt mod tidligere præsident Donald Trumps påstand om, at der blev snydt ved sidste års præsidentvalg, og at valget blev stjålet fra ham.

Nu overtager 36-årige Stefanik posten som partiets tredjemest magtfulde medlem af Kongressens andetkammer.

Hun har i de seneste år vist sig som værende loyal over for Trump. Stefanik forsvarede den daværende præsident med næb og kløer, de to gange han blev stillet for en rigsret i løbet af sin fireårige embedsperiode.

Valget af Stefanik styrker dermed den tidligere præsidents indflydelse på partiet. Det bringer Trump i en position, hvor han kan spille en betydelig rolle i næste års valg til Kongressen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er også vedvarende forlydender om, at han måske vil prøve at komme tilbage i Det Hvide Hus ved at stille op ved valget i 2024.

Cheney sagde onsdag, at hun fortsat vil kæmpe for, at Trump "aldrig igen kommer i nærheden af Det Ovale Værelse".

Republikanerne havde mere eller mindre udpeget Stefanik til posten, allerede inden at Liz Cheney blev fyret onsdag, skriver New York Times.

/ritzau/