Republikanere vil have Biden til at svare Kina hårdt igen

Kina har indført sanktioner mod USA's afgående udenrigsminister og en række andre Trump-embedsmænd.

Førende republikanere i USA vil have landets nye præsident, Joe Biden, til at sætte hårdt mod hårdt over for Kina.

Det er meldingen, efter at styret i Beijing har indført sanktioner mod Donald Trumps nu forhenværende udenrigsminister, Mike Pompeo, og 27 andre tidligere embedsmænd.

Den nye regering i USA med Demokraterne i spidsen siger, at den vil fastholde Trumps hårde linje over for Kina.

Pompeo beskyldte i sidste uge Kina for at begå folkemord på de kinesiske uighurer. Da var han stadig udenrigsminister.

Mens store dele af USA onsdag fejrede Biden som ny præsident, meddelte Kina, at det har indført sanktioner mod Pompeo og en række af hans kolleger.

Det var en klar understregning af det fjendtlige forhold, som i lang tid er blevet bygget op mellem de to lande.

Bidens regering har svaret igen ved at kalde de kinesiske sanktioner for "uproduktive og kyniske".

Jim Risch, en ledende republikaner i Senatets udenrigsudvalg, skriver på Twitter, at Kina "allerede er i gang med at afprøve Biden-regeringens vilje til at videreføre en hård og konkurrencebetonet tilgang til Kina".

- Sammen må republikanere og demokrater vise Beijing, at vi ikke lader os afskrække fra at forsvare USA's interesser, påpeger han.

Michael McCaul, der er ledende republikaner i Repræsentanternes Hus' udenrigsudvalg, reagerer på samme måde.

- Biden-regeringen og ethvert land, der påskønner demokratiske principper, må svare øjeblikkeligt og med kraft for at demonstrere, at afpresning ikke vil blive tolereret, siger han.

/ritzau/