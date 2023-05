Republikanernes eneste sorte senator vil være præsident

Den republikanske senator Tim Scott fra South Carolina i USA vil stille op til Republikanernes primærvalg og dermed forsøge at blive sit partis præsidentkandidat ved valget i 2024.

Fredag har han fået formalia på plads og indleveret de nødvendige dokumenter til USA's valgmyndigheder, så han kan stille op.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tim Scotts forsøg på at blive sit partis præsidentkandidat kan blive lidt op ad bakke.

Han er oppe imod blandt andre den tidligere præsident Donald Trump, der på nuværende tidspunkt fører stort i meningsmålingerne med lidt over 50 procents opbakning blandt republikanske vælgere.

Samme målinger viser, at kun omkring to procent af de republikanske vælgere vil overveje at stemme på Tim Scott.

Men i South Carolina, hvor vælgerne kender ham bedre, er den konservative senator populær.

Og delstaten spiller en rolle, fordi det er den tredje, hvor vælgerne ved et primærvalg til næste år skal udpege deres foretrukne republikaner til præsidentposten.

Scott er kendt for at se optimistisk på tingene. Som senator har han flere gange talt for, at både Det Republikanske Parti og USA generelt må stå sammen.

Han er søn af en enlig mor og voksede op i fattigdom i sin hjemstat. Han henviser ofte til sin personlige baggrund som eksempel på, at USA stadig er et land, hvor enhver kan skabe en god fremtid for sig selv.

Hans mere positive budskaber kan appellere til vælgere i et parti, hvor andre - herunder Trump og DeSantis - fremstiller USA som et land i tilbagegang, der skal reddes fra en korrupt og venstreorienteret elite.

Tim Scott er den eneste sorte republikanske senator i Kongressen i Washington D.C..

Ved det seneste præsidentvalg i 2020 stemte omkring 92 procent af de sorte vælgere på demokraten Joe Biden. 55 procent af USA's hvide vælgere stemte på Trump.

Scott har ofte kritiseret Trump, hvis han mente, at den daværende præsident havde ytret sig på en måde, der kunne støde vælgere med en anden hudfarve end hvid.

Mens Trump på nuværende tidspunkt står til at få over halvdelen af de republikanske stemmer, siger omkring hver femte republikaner, at de foretrækker Floridas guvernør, Ron DeSantis.

DeSantis har endnu ikke officielt meddelt, om han stiller op - men det er ventet, at han vil gøre det.

Derudover har USA's tidligere FN-ambassadør Nikki Haley officielt meldt sig på banen som kandidat ved Republikanernes primærvalg.

/ritzau/Reuters