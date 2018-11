Republikansk borgmester i Texas satser på grøn energi som en gevinstfaktor

Dale Ross kalder beslutningen om at blive USA’s største by, der kører på vedvarende energi, for pærelet. Den republikanske borgmester støtter præsident Trump, men synes, at hans energi- og klimapolitik er forfejlet

Dale Ross kan ikke skjule, at han er en ovenud stolt borgmester, når han viser rundt i Georgetown i det, han kalder ”smørhullet” i Texas. Han er stolt over sin bys historiske bymidte med ”det smukkeste bytorv i hele USA”. Og stolt over alle de nye indbyggere og den økonomiske opblomstring, der er fulgt med.

”I 2000 boede her 17.000 mennesker, nu er vi 70.000, og det kan mærkes,” siger han og peger på det leben, der findes bag de fine gamle butiksfacader, som byder på alt fra yoga over vinsmagning og kaffe til miljøvenligt legetøj.

”Det her er min yndlingsbutik, de sælger udelukkende legetøj, der ikke er batteridrevet. De har valgt den grønne vej, ligesom vi har her i byen.”

Allermest stolt er den republikanske borgmester nemlig over at stå bag et initiativ, som har forvandlet Georgetown til en fortrop i den amerikanske miljøbevægelse.

”Vi er den første by i Texas og den største by i USA, der har besluttet ikke at bruge fossile brændstoffer, og nu kører vi 100 procent på vind- og solenergi,” forklarer han.

Beslutningen om at forvandle Georgetown til et mekka for grøn energi blev ikke taget for klimaets skyld.

”Vi er ikke rablende miljøforkæmpere her i Georgetown. Du skal huske på, at vi befinder os i en dybt konservativ delstat, hvor langt de fleste stemmer republikansk og støtter præsident Trump. At skifte til vedvarende energi var først og fremmest en økonomisk beslutning,” fortæller borgmesteren.

Inde i caféen Cianfrani hilser Dale Ross på en kvindegruppe, der er ved at planlægge byens halloweenparade. Mens borgmesteren bestiller en kop kaffe, fortæller Karen Pierson, hvordan byen har forvandlet sig fra en søvnig flække til en hip og kunstnerisk by med en meget mere sammensat befolkning. Og hun er stolt over, at Georgetown nu er kendt som foregangsby på klimaområdet.

”Jeg synes, det er fantastisk, at en lille by som Georgetown kan tage fremtids-brillerne på og vise vejen for Texas og resten af landet, når det gælder omstilling til grøn energi. Langt de fleste amerikanere, uanset om de er demokrater eller republikanere, ved jo godt, at det er nødvendigt,” siger Karen Pierson.

Imens er borgmesteren faldet i snak med pensionisten David Prather. Hans små malerier udsmykker caféen. Kunstneren overrækker et billede af en russisk kvinde med et bistert udtryk, en pegefinger og teksten ”go vote!” – gå ud og stem! – malet med sorte bogstaver forneden.

”Vi er nået til et punkt, hvor alle emner automatisk deler folk op efter, hvilken lejr de hører til partipolitisk. Jeg synes jo, at folk skal gå ud og stemme til midtvejs-valget ud fra, hvilke personer de synes er mest fornuftige,” siger David Prather om midtvejsvalget i morgen.

”Jeg ligger selv til venstre for midten, men jeg støtter gerne en republikansk borgmester som Dale Ross, der tør kravle ud af de partipolitiske skyttegrave og føre en fremsynet energipolitik, som giver mening for os på lokalt plan.”

Georgetown ejer sit eget forsyningsselskab, så da borgmesteren og bystyret i 2012 skulle forhandle en ny kontrakt med energiudbyderne, fandt de ud af, at de kunne sikre sig en fastsat pris på vind- og solenergi henholdsvis 20 og 25 år frem i tiden.