Republikansk eksguvernør udfordrer Trump

Republikaneren Asa Hutchinson, som er tidligere guvernør i Arkansas, vil gerne være USA's næste præsident.

Det har han meddelt til tv-stationen ABC.

- Jeg har truffet min beslutning. Og min beslutning er at stille op ved det amerikanske præsidentvalg, siger han.

Dermed er Hutchinson den seneste, som har sluttet sig til en voksende gruppe af republikanske aspiranter til posten som USA's præsident.

Den 72-årige Hutchinson opfordrer samtidig Donald Trump til at trække sig fra valgkampen.

- Jeg er overbevist om, at befolkningen vil have ledere, som taler til det bedste i USA - og ikke til vores værste instinkter, sagde Asa Hutchinson på tv-stationen ABC, da han meddelte, at han går ind i valgkampen.

- Jeg synes, at det er nedslående for USA, at vi har en tidligere præsident, som skal stilles for retten, sagde han.

- Præsidentembedet er vigtigere end nogen enkelt person. Så af hensyn til præsidentembedet mener jeg, at Trump bør trække sig, da der er for meget af et udenomsshow og for meget, som distraherer, siger Asa Hutchinson.

Han var guvernør fra 2015 frem til tidligt dette år. Tidligere var han medlem af Kongressen.

Ud over Trump har Nikki Haley og entreprenøren Vivek Ramaswam tidligere erklæret sig som kandidater til præsidentvalget næste år.

Også tidligere vicepræsident Mike Pence og Florida-guvernør Ron DeSantis vurderes af mange til at være mulige republikanske kandidater ved det kommende præsidentvalg.

Hos Demokraterne er det en udbredt forventning, at præsident Joe Biden vil genopstille.

/ritzau/Reuters