Republikansk kongresmedlem vil have Trump fjernet

Republikaneren Adam Kinzinger opfordrer til brug af den 25. tilføjelse til forfatningen mod præsident Trump.

Det republikanske kongresmedlem Adam Kinzinger opfordrer i et tweet torsdag til, at vicepræsident Mike Pence udløser den 25. tilføjelse til forfatningen og fjerner præsident Donald Trump.

Det sker dagen efter, at tilhængere af præsidenten stormede kongresbygningen i Washington.

- Alting tyder på, at præsidenten har mistet sansen for realiteterne - ikke blot i forhold til hans pligter og edsaflæggelse som præsident, men også i forhold til virkeligheden, siger Kinzinger i en video på Twitter.

Tidligere har de demokratiske kongresmedlemmer Ayanna Pressley og Ilhan Omar opfordret til, at den særlige forfatningstilføjelse tages i anvendelse.

En måling fra YouGov viste torsdag, at halvdelen af vælgerne - 50 procent - er enige og mener, at det vil være passende at få Trump fjernet øjeblikkeligt fra præsidentposten på baggrund af stormen på Kongressen.

/ritzau/Reuters