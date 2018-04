Republikansk leder genopstiller ikke ved midtvejsvalg

Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, søger ikke genvalg til efteråret, oplyser hans rådgiver.

Lederen af Repræsentanternes Hus i USA, Paul Ryan, vil ikke genopstille ved det kommende midtvejsvalg i USA til november.

Det oplyser en af Paul Ryans rådgivere, Brendan Buck, i en meddelelse, der er blevet bragt i flere amerikanske medier.

- Her til morgen har formand Ryan fortalt sine kolleger, at dette er hans sidste år som medlem af Repræsentanternes Hus. Han vil blive siddende i resten af sit mandat og trække sig i januar, skriver Brendan Buck.

6. november skal alle medlemmer af Repræsentanternes Hus og lidt mere end en tredjedel af Senatet på valg. Vinderne af de forskellige valg træder ind i Kongressen i januar.

Hovedpersonen selv har ikke bekræftet eller kommenteret meldingen.

Paul Ryan har været medlem af Repræsentanternes Hus siden 1999 og har siden 2011 haft formandsposter for vigtige økonomiske udvalg i kammeret.

Han blev i 2015 formand for Repræsentanternes Hus efter partikollegaen John Boehner.

Før det var han i 2012 republikanernes vicepræsidentkandidat, da Mitt Romney forsøgte at slå den daværende demokratiske præsident, Barack Obama.

Ifølge netmediet Axios er Paul Ryans beslutning drevet af to hensyn. For det første har han fået sit hjertebarn - en skattereform - gennemført. For det andet er Paul Ryan ifølge Axios frustreret over at skulle samarbejde med præsident Donald Trump.

Præsidenten selv har i et opslag på Twitter takket Paul Ryan.

- Formand Paul Ryan er i sandhed en god mand, og selvom han ikke søger genvalg, vil han efterlade en arv af præstationer, som ingen skal sætte spørgsmålstegn ved. Vi er med dig Paul, skriver Donald Trump.

Formanden for Repræsentanternes Hus er nummer to i køen, hvis noget skulle ske med præsidenten. Nummer et i køen er vicepræsidenten, der formelt er formand for Senatet - Kongressens overhus.

/ritzau/