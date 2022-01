Republikansk leder inviteres til afhøring om kongresstormløb

Den republikanske leder i Repræsentanternes Hus inviteres til at fortælle sin version af sagen om stormløbet.

Repræsentanternes Hus har inviteret endnu en republikaner til at fortælle om 6. januar sidste år, hvor Trump-støtter stormede den amerikanske kongres.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Efter at udvalget, som efterforsker hændelsen, i sidste uge pønsede på at invitere tidligere vicepræsident Mike Pence til at afgive forklaring, har den republikanske leder af Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, nu fået en invitation.

- Vi skal finde ud af, hvordan præsidentens (tidligere præsident Donald Trump, red.) planer for 6. januar, og hans andre forsøg på at omstøde valgresultatet tog form, skriver udvalgsformand Bennie Thompson i et åbent brev.

Angrebet mod Kongressen fandt sted samme dag, som Kongressens medlemmer og Mike Pence var samlet for at formalisere demokraten Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november 2020.

Flere end 700 personer er blevet tiltalt i kølvandet på begivenhederne.

