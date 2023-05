Republikansk leder ser stor opbakning til gældsaftale i USA

Den republikanske leder af Repræsentanternes Hus i USA, Kevin McCarthy, forventer stor opbakning blandt sine partifæller til den foreløbige aftale om at hæve gældsloftet, som han har indgået med præsident Joe Bidens regering.

McCarthy siger til Fox News, at over 95 procent af Republikanernes medlemmer af Repræsentanternes Hus glæder sig over aftalen.

Ud over en passage om at hæve barrieren for, hvor høj den amerikanske statsgæld må være, indeholder aftalen også en række andre elementer, som er i republikansk interesse, har McCarthy påpeget.

- Den har historiske reduktioner i forbruget, konsekvente reformer der vil hjælpe folk ud af fattigdom og i arbejde, og den vil begrænse regeringens råderum, siger han ifølge Fox News.

Præsident Biden og McCarthy ventes at mødes søndag klokken 14 (klokken 20 dansk tid) for at få de sidste detaljer i aftalen på plads, meddeler Demokraternes mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Hakeem Jeffries.

Det Hvide Hus vil briefe de demokratiske kongresmedlemmer om aftalen tre timer senere, tilføjer han.

Aftalen kom i 11. time, efter at den amerikanske finansminister, Janet Yellen, lørdag dansk tid fortalte, at USA havde frem til 5. juni til at hæve gældsloftet.

Hvis det ikke skete, ville det føderale regeringsorgan gå i betalingsstop, og regeringen ville risikere at misligholde sin statsgæld.

Gældsloftet står for nuværende på 31.400 milliarder dollar. Det svarer til 217.558 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters