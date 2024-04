Republikansk leder vil vedtage hjælp til Israel i denne uge

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Mike Johnson, vil arbejde på at vedtage en militær hjælpepakke til Israel i denne uge.

Det siger han til Fox News natten til mandag dansk tid på baggrund af Irans omfattende drone- og missilangreb mod Israel i weekenden.

- Vi prøver igen denne uge og arbejder i øjeblikket på de sidste detaljer. Vi holder alle muligheder åbne, siger han.

Johnson bider mærke i, at Kongressen to gange tidligere har forsøgt at vedtage hjælpepakken - uden held.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsident Joe Bidens regering vil have hjælpepakken til også at omfatte støtte til Ukraine og andre forbundsfæller. Biden er demokrat.

Men republikanske politikere har været skeptiske over for at sende mere hjælp til Ukraine.

Det nævner Johnson ikke noget om i sit interview med Fox News.

Hjælpepakken har en samlet størrelse på 95 milliarder dollar - cirka 666 milliarder kroner.

Flertalslederen i Repræsentanternes Hus, republikaneren Steve Scalise, sagde søndag, at USA vil modsvare Irans angreb med lovgivning, der kommer Israel til gavn.

Irans angreb, der blev iværksat lørdag aften, omfattede over 300 missiler og droner.

Ifølge det israelske militær blev 99 procent af de mange droner og missiler dog afværget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angrebet har skabt yderligere frygt for en storkonflikt i Mellemøsten.

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde søndag, at det er tid til at deeskalere og udvise maksimal tilbageholdenhed.

Johnson har indtil videre afvist at lade Repræsentanternes Hus stemme om den samlede hjælpepakke, som Det Hvide Hus har foreslået.

Den er ellers blevet vedtaget i Senatet.

Mange af ekspræsident Donald Trumps allierede i Repræsentanternes Hus er modstandere af at sende mere hjælp til Ukraine.

Blandt andet har Marjorie Taylor Greene truet med at iværksætte en afstemning om Johnsons formandskab, hvis han lader Repræsentanternes Hus stemme om hjælpepakken.

/ritzau/Reuters