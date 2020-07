Republikansk Obama-udfordrer død efter coronasmitte

Forretningsmanden Herman Cain, der stillede op for Republikanerne for at slå Obama i 2012, er død.

Forretningsmanden Herman Cain, der var kandidat i det republikanske primærvalg forud for USA's præsidentvalg i 2012, er død efter at være bekræftet smittet med coronavirus.

Det fremgår af en meddelelse på hans hjemmeside. Han blev 74 år.

Cain blev bekræftet smittet i slutningen af juni. Kort inden havde han deltaget i et af præsident Donald Trumps valgmøder i Oklahoma i juni, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er dog uklart, om det var her, at han blev smittet med coronavirusset.

Den 1. juli blev han indlagt på et hospital i Atlanta-området med vejrtrækningsproblemer.

- Vi vidste, da han først blev indlagt med covid-19, at det ville blive en hård kamp. Han havde problemer med at trække vejret og blev kørt på hospitalet i ambulance, lyder det i meddelelsen.

Tidligere i år blev han ansat som vært på tv-stationen Newsmax. Det var meningen, at han skulle have en rolle som politisk kommentator ved det kommende præsidentvalg i november.

Herman Cain har tidligere haft kræft og var derfor blandt de mennesker, der anses for at være i risikogruppen i forhold til coronasmitte.

/ritzau/