Republikansk præsidentemne sammenligner woke kultur med kræft

Republikanske politikere, der forsøger at blive deres partis kandidat ved det præsidentvalget i USA næste år, er i denne weekend samlet i delstaten South Carolina.

Her har især såkaldt woke ideologi været højt på deres dagsorden, skriver nyhedsbureauet AP.

Ordet woke bruges især i debatter om køn og race som et udtryk for en voksende forståelse for diskrimination og forskelle i privilegier.

På talerstolen lørdag var blandt andre den tidligere forretningsmand Vivek Ramaswamy, der i februar offentliggjorde sit kandidatur.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er kendt for at være anti woke, og det fik han understreget i sin tale.

Her kaldte han woke ideologi for en "kulturel kræftform" i USA. Han sagde, at han som præsident vil advokere for at starte forfra med instanser, der ifølge ham er blevet "kræftramt råddenskab".

- Vi lukker FBI (det amerikanske forbundspoliti, red.) og skaber noget nyt helt fra bunden i dets sted, sagde han ifølge AP og modtog store klapsalver.

Lørdagens arrangement, Vision '24, var arrangeret af gruppen Palmetto Family, der laver lobbyarbejde for, hvad den betegner som "bibelske værdier".

Nikki Haley, der er tidligere FN-ambassadør og vil forsøge at blive republikanernes præsidentkandidat, var også på talerstolen.

Her talte hun om, hvordan hun mener, at transpersoner i collegesport er "det vigtigste anliggende for kvinder i vor tid".

- Hvis vi ikke stopper al denne woke ideologi, der sker på vores skoler, kommer vi til at miste dem, sagde Haley.

Artiklen fortsætter under annoncen

Haley har fået lavet skilte til haven, T-shirts og klistermærker med ordene "Stærk og stolt, ikke svag og woke".

En anden, der indtog scenen og angreb woke kultur, var Tim Scott, der er senator i South Carolina.

Scott, der ikke har annonceret et præsidentkandidatur, er den eneste sorte republikanske senator, skriver AP.

Han har tidligere blandt andet sagt, at han har været upopulær blandt "woke mennesker", fordi hans ideologi ikke er, som de mener den burde være baseret på hans hudfarve.

- Den radikale venstrefløj forsøger at gøre folk afhængige af offermentalitet, sagde han lørdag i South Carolina.

- Hvis du er hvid, må du være en undertrykker. Hvis du er sort eller brun, er du offeret.

/ritzau/