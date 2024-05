Republikansk profil ser tys-tys-sag som politisk angreb på Trump

Donald Trump fik tirsdag selskab af én af de helt store profiler i Det Republikanske Parti, da formand for Repræsentanternes Hus Mike Johnson mødte op i New York inden dagens retsmøde i tys-tys-sagen.

Uden for retssalen sagde Mike Johnson, at sagen mod Donald Trump er politisk motiveret og er et udtryk for valgindblanding.

Det skriver Reuters.

Mike Johnson mener, at det samme gælder for alle fire retssager, der er planlagt mod Donald Trump.

- Det er politisk motiverede retssager, og de er en skændsel. Det er valgindblanding, lød det fra Mike Johnson, som talte uden for retsbygningen.

Han sagde videre, at det er umuligt for dem, der ser objektivt på sagerne mod Trump, at benægte, at det amerikanske retssystem bliver brugt som et våben mod Donald Trump.

De øvrige sager mod Trump handler om henholdsvis forsøg på at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020 og om uforsigtig håndtering af klassificerede dokumenter fra Trumps tid i Det Hvide Hus.

Mike Johnson er ifølge Reuters det højest rangerende medlem af Det Republikanske Parti, der er mødt op sammen med Trump uden for retten i New York under tys-tys-sagen.

Inden for i retssalen skulle Mike Johnson dog ikke have taletid.

Her var det i stedet Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen, der skulle i vidneskranken og blandt andet fortælle om sit kendskab til udbetalingen af tys-tys-penge i form af 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels op til præsidentvalget i 2016.

Donald Trump er tiltalt for at have manipuleret med regnskabsmateriale i forbindelse med udbetalingen af pengene, som angiveligt skulle få Stormy Daniels til at holde tæt om en tidligere affære med Trump.

Mandag vidnede Michael Cohen også. Her fortalte han, at det var ham, der sørgede for udbetalingen af pengene til Daniels. Og at han gjorde det, fordi Donald Trump bad ham om det.

Trump nægter sig skyldig.

/ritzau/