Republikansk senatsleder erkender Bidens valgsejr

Mitch McConnell har ikke villet udtale sig om, hvem der vandt præsidentvalget i USA. Nu bryder han tavsheden.

Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, har tirsdag lykønsket demokraterne Joe Biden og Kamala Harris med sejren ved præsidentvalget.

- Valgmandskollegiet har talt, siger den ledende republikaner ifølge New York Times.

Mandag bekræftede de enkelte staters valgmænd Bidens valgsejr. Han fik som ventet 306 valgmandsstemmer, mens Trump fik 232. Der skal 270 til for at blive valgt som USA's præsident.

McConnell har hidtil ikke villet udtale sig om, hvem der vandt præsidentvalget den 3. november.

Han har indtil nu nøjedes med at sige, at præsident Donald Trump har ret til at udfordre resultatet ved USA's domstole.

Trump har gentagne gange hævdet, at der har været omfattende valgsvindel, og at han er den retmæssige vinder.

Men de officielle resultater, der er godkendt i de enkelte stater, viser, at Joe Biden på landsplan fik syv millioner flere stemmer end Trump og vandt i flere af de afgørende stater.

En lang række domstole har da også afvist de søgsmål, Trump og hans advokater har indgivet.

/ritzau/